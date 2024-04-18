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Следователь МВД в Москве подозревается в передачи взятки в 24 млн рублей

Против следователя МВД возбуждено дело за передачу взятки в 24 млн рублей

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

В Москве возбуждено уголовное дело в отношении следователя Следственного департамента МВД России, который подозревается в передаче взятки в размере 24 млн рублей. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает РИА Новости.

Собеседника агентства заявил, что полицейский в коррупционной схеме выполнял роль посредника. Следователь получил от московского адвоката тремя платежами 24 млн рублей, затем передал эти деньги неустановленному лицу. Взятка предназначалась для того, чтобы некое уголовное дело было передано из производства региональных следственных органов в Москву.

В отношении сотрудника возбудили дело о посредничестве во взяточничестве. Максимальная санкция по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет.

Правоохранительные органы провели необходимые обыски, местонахождение следователя-коррупционера устанавливается.

До этого сообщалось, что бывшего сотрудника МВД обвиняют в получении взятки в 5 млрд рублей.

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