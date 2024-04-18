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СК РФ расследует дело по обвинению священника и военного в убийствах прошлых лет

«Коммерсантъ»: СК обвиняет священника и военного в убийствах 20-летней давности

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

В производстве Следственного комитета России находится уголовное дело по обвинению священника и военнослужащего из зоны СВО в убийствах, похищениях людей и вымогательствах, совершенных много лет назад. Об этом рассказывает «Коммерсантъ».

По версии следствия, оба фигуранта дела около двадцати лет назад входили в организованную преступную группировку из числа жителей Губкинского района Белгородской области. Преступления, в том числе заказные убийства и похищения людей, участники ОПГ совершали с 1997 по 2017 год. Дело возбуждено следователями управления по расследованию организованной преступной деятельности и преступлений прошлых лет ГСУ СКР.

Обвиняемый Игорь Селютин после начала специальной военной операции добровольно подписал контракт с Минобороны, служил снайпером в стрелковом взводе, имел благодарности за образцовое исполнение служебного долга. Воевал в знаменитой бригаде «Пятнашка», которая действует в Донбассе уже много лет.

Другой обвиняемый, Станислав Дементеев, пошел по духовной стезе. Был клириком Северобайкальской епархии (Бурятия), в последнее время, будучи священником, совершал богослужения и требы в храме села Беленихино Прохоровского района Белгородской области.

Защита обжаловала их арест, но Мосгорсуд не согласился с доводами адвокатов и оставил обвиняемых в СИЗО до 6 июня.

17 апреля сообщалось, что в Приморье в суд передали дело подростков, подозреваемых в ограблении бойца СВО.

Ранее СК РФ начал расследование дела нейрохирурга, чьи пациенты стали инвалидами.

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