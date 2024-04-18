Россияне чаще всего проверяют по маркировке молоко, обувь и пиво

Чаще всего россияне в первом квартале этого года при покупке товаров, подлежащих обязательной маркировке, проверяли качество молока, обуви и пива, выяснили аналитики приложения «Честный знак». Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе информсистемы.

Покупая товары в магазине в период с января по март 2024 года, граждане больше всего в мобильном приложении проверяли качество молочных продуктов (6,5 млн), обуви (3 млн) и пива (2,3 млн). В пятерку самых проверяемых товаров также вошли одежда (2,2 млн) и табак (2,1 млн). Всего в первом квартале этого года граждане страны проверили более 24 млн товаров.

«Среди самых внимательных и требовательных к качеству покупки пользователей приложения — жители Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Белгородской и Московской областей, а также Нижегородской и Ростовской областей», — прокомментировал Реваз Юсупов, заместитель генерального директора ЦРПТ (оператор государственной системы маркировки «Честный знак»).

Ранее в России поручили блокировать продажи просроченных и украденных лекарств.