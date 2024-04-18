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Чаще всего россияне ездят на дачу за отдыхом и выращиванием урожая

Каждый второй россиянин планирует жить или отдыхать на даче в этом году

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Freepik.com

Больше половины — 55% — россиян в возрасте от 18 до 64 лет в этом летнем сезоне планируют жить или отдыхать на даче либо в частном доме. Треть из них — молодежь в возрасте до 35 лет. На поколение 55+ приходится 20%. Большинство хочет провести в частном доме столько же или больше времени, чем раньше, показало исследование «Яндекс. Реклама», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Согласно опросу, частный дом или дача есть почти у половины россиян. Каждый пятый респондент собирается обзавестись частным домом или дачей, каждый десятый — задумывается о покупке участка. Арендовать домик на летний сезон в этом году планируют 11% жителей России, а сдавать загородную недвижимость в аренду готовы 16% собственников. Большинство респондентов (72%) считают дачу местом для отдыха, 47% ездят на дачу, чтобы выращивать урожай, а 11% планируют организовать на даче место для удаленной работы.

В 2024 году на покупку товаров для дачи жители России планируют в среднем потратить 59 тысяч рублей. Потребители планируют купить товары в среднем из 3-4 категорий. Самые популярные из них: семена, рассада, горшки и удобрения — их хотят приобрести 41% пользователей. Также востребованы садовый инвентарь и инструменты (их отметили 36% респондентов), товары для дома (33%), садовая мебель (29%), освещение (27%), теплицы и парники (25%).

«Чаще всего загородной недвижимостью интересуются москвичи, жители Санкт-Петербурга, Краснодарского края и Свердловской области. Девелоперы, в свою очередь, активно вкладываются в продвижение, стараясь привлечь внимание потенциальных покупателей — только за 2023 год их инвестиции в рекламу увеличились на 30%», — прокомментировал Вадим Тагиев, индустриальный лид категории «Недвижимость» в «Яндексе».

Ранее россиянам рассказали, как бороться с борщевиком на даче.

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