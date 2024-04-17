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В Уфе мать пила на глазах у маленькой дочери и оставляла ее с сожителем-дебоширом

В Уфе женщину подозревают в истязании четырехлетней дочери

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Shutterstock

Нежелание следить за ребенком закончилось для женщины из Уфы уголовным делом. Об этом сообщает прокуратура Республики Башкортостан в официальном Telegram-канале.

По версии правоохранителей, россиянка не занималась воспитанием четырехлетней дочери и не давала ей нужное количество еды. Более того, ребенок иногда оставался с сожителем матери. Пара нередко скандалила и устраивала драки.

Помимо этого, девочка бывала в гостях у подруг матери, где женщина на глазах у ребенка выпивала спиртные напитки.

«Рекомендации врачей обвиняемая не выполняла, что привело к ухудшению здоровья малолетней», – сообщается в публикации.

Уфимка уже привлекала внимание правоохранительных органов. Ее привлекали к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

В отношении женщины возбудили уголовное дело, фигурантка вину признала. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

Ранее на Камчатке россиянин морил двух пасынков голодом и бил их электрошокером.

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