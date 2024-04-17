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В Ростове у вдовы командира ополченцев ДНР «Моторолы» украли гуманитарный груз

Регнум: в Ростове у помогающей военным вдовы «Моторолы» украли гуманитарный груз

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Wikimedia Commons

В Ростове-на-Дону у вдовы командира ополченцев ДНР Арсена Павлова, известного под позывным «Моторола», украли гуманитарный груз. Об этом сообщает ИА Регнум.

По информации агентства, Елена Павлова собирала гуманитарную помощь для российских военных, принимающих участие в специальной военной операции (СВО). Гумпомощь должна была быть отправлена на Авдеевское направление. В среду, 17 апреля, пока волонтеры и активисты переносили из квартиры Павловой грузы в автомобиль, неизвестный воспользовался ситуацией и украл часть гуманитарной помощи.

Павлов родился в 1983 году в городе Ухте в Республике Коми. Долгое время жил в Ростове-на-Дону. «Моторола» возглавлял подразделение ополчения ДНР «Спарта».

14 января 2024 года стало известно, что на полигоне в городе Амвросиевка, примерно в 70 км от Донецка, появилась свалка с гуманитарной помощью. Об этом рассказал волонтер Александр Закутный. На свалку были выброшены носилки, медицинские халаты, лекарства, куртки, резиновые сапоги и ящик писем и рисунков детей для военных.

Ранее Путин назвал цель СВО.

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