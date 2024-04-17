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Семейная пара пыталась похитить из магазина алкоголь, спрятав бутылки в детской коляске

В Череповце муж и жена вынесли из магазина алкоголь и продукты в детской коляске

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Global Look Press

В Череповце молодые супруги вынесли из магазина килограммы еды, спрятав товары в детской коляске. Об этом рассказали в пресс-службе управления Росгвардии по Вологодской области.

Накануне кражу предотвратили сотрудники супермаркета на Кирилловском шоссе и вызвали на место росгвардейцев. Похитить товар пыталась семейная пара — мужчина 2001 года рождения и женщина, родившаяся в 1998 году.

Они зашли в торговый зал вместе с детской коляской и стали выбирать товар. В корзину коляски молодые люди положили несколько банок пива и бутылок сидра, подсолнечное масло, дезодоранты, вафли, детские сладости и кошачий корм. Через какое-то время они проехали мимо кассы, не оплатив покупки. Сумма ущерба составила около 7000 рублей, а все действия нарушителей подтвердились при просмотре записи с камер видеонаблюдения.

Сотрудники вневедомственной охраны задержали подозреваемых и передали их полицейским для дальнейшего разбирательства.

Ранее мужчина попытался ограбить магазин на заправке с помощью живой змеи.

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