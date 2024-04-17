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Мужчина сделал лодку из гигантской тыквы, чтобы плавать в ней по реке

В Австралии мужчина сделал лодку из гигантской тыквы

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В Австралии мужчина сделал лодку из гигантской тыквы, чтобы плавать в ней по реке и веселить окружающих. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По информации Telegram-канала, житель города Тьюмут в штате Новый Южный Уэльс вырастил на своем огороде тыкву весом в 407 килограммов и назвал ее Тормунд. Он отвез плод на специализированный конкурс и занял там первое место — его растение стало самым большим в стране в 2024 году.

Позже он намеревался пустить тыкву на корм домашним животным, однако его друг по имени Адам Фаркухарсон, который является членом местного гребного клуба, придумал плоду другое применение. Мужчина сделал из гигантской тыквы лодку и сразу же проплыл в ней около мили по реке. По его словам, целью всего мероприятия было повеселить жителей их небольшого населенного пункта.

Ранее петербурженка вырастила гигантскую тыкву весом 160 килограммов.

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