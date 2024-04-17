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«Пошутил»: москвич написал отелю, что хочет заселить иностранцев и поехать в «Крокус»

В Москве мужчина неудачно пошутил про «Крокус» и привлек внимание полиции

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

В Москве шутка местного жителя о «Крокус Сити Холле» закончилась проверкой полиции. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным источника, мужчина из Реутова обратился в местный отель через мессенджер и заявил, что хотел бы заселить в гостиницу шесть уроженцев Таджикистана. Спустя некоторое время они якобы поедут в «Крокус Сити Холл» на концерт.

Администратор заявила, что сообщит об этом разговоре в правоохранительные органы, на что москвич заявил, что пошутил.

Несмотря на такой ответ, женщина обратилась в полицию. На данный момент мужчину проверяют.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. Несколько человек с оружием ворвались в зал перед началом концерта группы «Пикник» и открыли стрельбу по людям. В результате пострадали более 300 человек. Подозреваемых задержали. Ими оказались уроженцы Таджикистана.

Ранее в Петербурге иностранец написал одобрительные комментарии о теракте в «Крокусе» и был задержан.

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