Российский школьник напал на пенсионерку, оплевал ее и перевернул мусорный бак

В Обнинске школьник напал на пожилую женщину и оплевал ее, а затем перевернул мусорный бак. Об этом сообщает Telegram-канал «Типичный Обнинск».

По информации Telegram-канала, об инциденте стало известно после появления видео в социальных сетях. На кадрах видно, как на проспекте Карла Маркса подросток в синей куртке нападает на пенсионерку — он подходил к ней сзади и толкает пожилую женщину, а затем плюет ей в лицо. После этого несовершеннолетний агрессор переворачивает мусорный бак.

Сообщается, что этот же школьник за несколько дней до инцидента совместно с другом совершил нападение на несовершеннолетнего и отобрал у него мобильный телефон. По данным Telegram-канала, правоохранительные органы начали проверку.

До этого в Вологодской области подросток ранил ножом двух полицейских, которые пришли, чтобы опросить его. Мужчинам потребовалась медицинская помощь.

Ранее в Иркутске толпа школьников избила супружескую пару за сделанное им замечание.