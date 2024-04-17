Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Виновнице падения лифта с 15 пациентами и сотрудниками пермской больницы вынесли приговор

В Перми осудили лифтершу, виновную в падении больничного лифта с 15 пассажирами

close
100%
Руслан Кривобок/РИА Новости

В Перми вынесли приговор лифтерше, признанной виновной в падении кабины с пассажирами. Об этом сообщается на сайте СУ СК России по Пермскому краю.

Местную жительницу, работавшую лифтером в одном из медицинских учреждений города, судили по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Как было установлено судом и следствием, 10 октября прошлого года она допустила одновременное нахождение в кабине лифта 15 пассажиров из числа пациентов и сотрудников учреждения.

В результате номинальная грузоподъемность была превышена более чем на 1000 кг, и при прохождении уровней между этажами кабина увеличила скорость движения, а затем не остановилась, достигнув уровня первого этажа. В то время как подъемник опустился на пружинные буфера, пятеро пациентов медицинского учреждения получили травмы, повлекшие за собой легкий, а также средней тяжести вред здоровью. Лифтершу признали виновной и назначили ей наказание в виде одного года ограничения свободы.

Ранее москвич сорвался в шахту лифта на стройке в Перми из-за ошибки приложения для навигации.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами