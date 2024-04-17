Виновнице падения лифта с 15 пациентами и сотрудниками пермской больницы вынесли приговор

В Перми вынесли приговор лифтерше, признанной виновной в падении кабины с пассажирами. Об этом сообщается на сайте СУ СК России по Пермскому краю.

Местную жительницу, работавшую лифтером в одном из медицинских учреждений города, судили по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Как было установлено судом и следствием, 10 октября прошлого года она допустила одновременное нахождение в кабине лифта 15 пассажиров из числа пациентов и сотрудников учреждения.

В результате номинальная грузоподъемность была превышена более чем на 1000 кг, и при прохождении уровней между этажами кабина увеличила скорость движения, а затем не остановилась, достигнув уровня первого этажа. В то время как подъемник опустился на пружинные буфера, пятеро пациентов медицинского учреждения получили травмы, повлекшие за собой легкий, а также средней тяжести вред здоровью. Лифтершу признали виновной и назначили ей наказание в виде одного года ограничения свободы.

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