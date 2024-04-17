В Литве поддержали идею лишать россиян ВНЖ за частые поездки в РФ

Комитет сейма Литвы по национальной безопасности рекомендовал парламенту принять законопроект, предполагающий лишение граждан России и Белоруссии вида на жительство за поездки на родину чаще, чем раз в три месяца. Об этом сообщает «Sputnik Литва».

«Разрешения... аннулируются, если будет установлено, что они выезжали в РФ или Республику Беларусь более одного раза за последние 3 календарных месяца и из-за этого представляют угрозу безопасности Литвы», — сказал один из членов комитета Йонас Ярутис.

Отмечается, что в поддержку инициативу высказались пять членов комитета, двое выступили против, а один воздержался от голосования.

12 апреля канцлер МИД Литвы Инга Чернюк призвала соотечественников не ездить на отдых в страны, где можно встретить много россиян. Обоснованием для таких рекомендаций стали возможные конфликты из-за разных оценок событий на Украине. Чернюк призвала литовцев выбирать для выездного туризма европейские направления.

Ранее сообщалось, что выступавший против русских школ министр образования Литвы Гинтаутас Якштас подал в отставку.