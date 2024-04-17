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В центре Тбилиси произошла перестрелка

В Тбилиси неизвестный в маске выстрелил в молодого мужчину с охраной

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Sputnik/РИА «Новости»

В престижном районе в центре Тбилиси произошла перестрелка, есть пострадавшие. Об этом сообщает «Sputnik Грузия».

Очевидцы рассказали, что неизвестный в маске начал стрелять в молодого мужчину, который передвигался по улице с охраной. Телохранитель открыл ответную стрельбу и ранил нападавшего.

В результате пострадали три человека, их госпитализировали. По словам журналистов, состояние одного из раненых тяжелое.

Инцидент со стрельбой произошел на фоне происходящих в грузинской столице протестов, которые начались в связи с рассмотрением в парламента законопроекта об иностранных агентах. Митингующие пытались сорвать заседание законодательного органа, однако депутаты все же одобрили документ в первом чтении.

Тем временем грузинская оппозиция пообещала провести масштабный митинг против закона об иноагентах. Он анонсирован на вечер 17 апреля. А президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что наложит вето на новый закон, поскольку он противоречат стратегии и рекомендациям ЕС.

Ранее Зурабишвили назвала правящую партию Грузии «русской мечтой».

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