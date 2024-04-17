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Врач объяснил, в какой момент рак перестает быть операбельным

Врач Егоров: рак перестает быть операбельным при отдаленных метастазах

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Главный критерий операбельности раковых опухолей — отсутствие удаленных метастазов. Об этом в интервью проекту «Сноб» сообщил один из ведущих мировых специалистов в хирургии поджелудочной железы Вячеслав Егоров. По его словам, если удалить образование при наличии метастазов, во время периода восстановления они начинают прогрессировать.

«И в этом случае жизнь человека благодаря хирургическому лечению не удлиняется, а укорачивается. Сегодня возможны радикальные операции при одном или двух отдаленных метастазах после длительного курса химиотерапии, когда обследование показывает, что эти метастазы либо необратимо повреждены, либо не увеличиваются в течение длительного времени», — рассказал врач.

Он добавил, что речь об операции идет в том случае, если пациент способен ее физически перенести. По словам хирурга, можно прооперировать 80-летнего человека, но отказать во вмешательстве 40-летнему, если он, к примеру, перенес инсульт, инфаркт и т.д.

Главный врач клиники «Мамма», онколог, онкохирург, химиотерапевт Антон Иванов до этого перечислил правила диетической профилактики любого рака. По его словам, важно ограничить потребление калорийной пищи и продуктов, способствующих набору веса. Из-за лишних килограммов нарушается обмен веществ. При правильном обмене клетки питаются и живут. Как только в организме происходит сбой, в клетках начинается мутация, они начинают делиться, пояснил специалист.

Ранее онколог назвала главные факторы риска рака поджелудочной железы.

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