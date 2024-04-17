В Брянской области задержали подозреваемого в подготовке теракта

В Брянской области задержали мужчину, подозреваемого в передаче информации о военкомате проукраинской террористической организации и подготовке теракта. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу управления ФСБ России по региону.

По данным следствия, задержанный через интернет связался с представителем проукраинской террористической организации, запрещенной в России. Кураторы попросили его снять на видео здание военного комиссариата. Мужчина сделал это и передал данные организаторам. После этого он забрал из тайника взрывчатые вещества. Подозреваемый собирался отправиться в город Стародуб Брянской области, чтобы получить дальнейшие указания и устроить теракт.

«УФСБ России по Брянской области пресечена противоправная деятельность лица, причастного к государственной измене в форме оказания помощи иностранному государству… В процессе реализации преступного замысла злоумышленник задержан сотрудниками УФСБ», — сказано в сообщении.

Мужчине предъявили обвинение по четырем статьям: участие в террористической организации, содействие террористической деятельности, незаконные хранение взрывчатых веществ и государственная измена.

До этого ФСБ сообщила о задержании жителя Иваново за оказание финансовой помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ).

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