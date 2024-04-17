Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Замглавы думы Жигулевска задержали за взятку

СК: замглавы думы Жигулевска задержан за взятку в 3 млн рублей

close
100%
Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

В следственном управлении Следственного комитета России по Самарской области заявили, что заместителя председателя думы Жигулевска задержали по подозрению в получении взятки в размере 3 млн рублей. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

По данным следствия, подозреваемый в период с января по апрель получил от представителя коммерческой организации незаконное вознаграждение. Взамен муниципальное казенное учреждение «Жигулевскстройзаказчик», директором которого являлся мужчина, стало субподрядчиком для выполнения работ, финансируемых в рамках национального проекта.

В отношении замглавы думы Жигулевска возбудили уголовное дело по статье Уголовного кодекса РФ «получение взятки в особо крупном размере».

До этого стало известно, что экс-сотрудник бюро специальных технических мероприятий (БСТМ) МВД Георгий Сатюков и его экс-коллега Дмитрий Соколов стали фигурантами уголовного дела о получении взятки в 5 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что судье из Томской области, который брал взятки с 2018 года, назначили условный срок.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами