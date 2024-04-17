Замглавы думы Жигулевска задержали за взятку

В следственном управлении Следственного комитета России по Самарской области заявили, что заместителя председателя думы Жигулевска задержали по подозрению в получении взятки в размере 3 млн рублей. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

По данным следствия, подозреваемый в период с января по апрель получил от представителя коммерческой организации незаконное вознаграждение. Взамен муниципальное казенное учреждение «Жигулевскстройзаказчик», директором которого являлся мужчина, стало субподрядчиком для выполнения работ, финансируемых в рамках национального проекта.

В отношении замглавы думы Жигулевска возбудили уголовное дело по статье Уголовного кодекса РФ «получение взятки в особо крупном размере».

До этого стало известно, что экс-сотрудник бюро специальных технических мероприятий (БСТМ) МВД Георгий Сатюков и его экс-коллега Дмитрий Соколов стали фигурантами уголовного дела о получении взятки в 5 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что судье из Томской области, который брал взятки с 2018 года, назначили условный срок.