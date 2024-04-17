Посадивший самолет в поле под Новосибирском пилот ответил на слухи об увольнении

Пилот Сергей Белов, который в сентябре прошлого года посадил самолет в поле под Новосибирском, опроверг свое увольнение из «Уральских авиалиний». В беседе с телеканалом «360» он заявил, что не знает источник распространения подобных сообщений, отказавшись уточнять подробности.

«Я не знаю, откуда эта информация», — заверил Белов.

На уточняющие вопросы пилот отвечать отказался, объяснив это тем, что ответил на звонок, находясь в самолете.

Напомним, в СМИ появилась информация, что Белов написал заявление по собственному желанию после публикации итогового отчета расследования инцидента комиссией Росавиации. Сообщалось также, что второй пилот еще находится в отпуске без содержания.

Аварийную посадку Airbus-A320 «Уральских авиалиний» совершил 12 сентября 2023 года на пшеничном поле в Убинском районе Новосибирской области из-за технических неполадок. На борту находился 161 человек, среди них 23 ребенка. После происшествия возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Ранее сообщалось, что по просьбе Росавиации топ-менеджеров «Уральских авиалиний» могут уволить.