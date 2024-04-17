Число населенных пунктов под угрозой подтопления в Тюменской области возросло

Количество населенных пунктов, попадающих в зону возможного затопления в Ишимском районе Тюменской области, возросло до 32. Такие цифры назвали в районной администрации в Telegram.

Согласно данным администрации, в зону подтопления рискуют попасть: села Лариха, Пахомово, Шаблыкино, Разъезд №40; деревни Рагозина, Воронина, Орловка, Лайкова, Бутырки, Сажино, Голдобино, Октябревка, Николаево; садовые некоммерческие товарищества (СНТ) «Приишимский», «Смородинка», «Надежда», «Техник» и «Солнечный».

В публикации указаны карты с зонами прогнозируемого затопления и размещен весь список населенных пунктов региона, оказавшихся в водной опасности.

Накануне губернатор Тюменской области Александр Моор объявил о срочной эвакуации населения Ишима, Казанского и Ишимского районов из-за сильного паводка. Количество подтопляемых населенных пунктов в Тюменской области увеличивается, а также растет вероятность прорыва или перелива дамб. Позднее требование об эвакуации распространилось на жителей Гагарья, Шагалово, Песчаного, Ченчери и Малой Ченчери.

Ранее жительница Казанского района Тюменской области Сабина рассказала «Газете.Ru», что люди не хотят покидать жилье, несмотря на подступающую к домам воду и просьбы МЧС эвакуироваться.