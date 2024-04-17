Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Число населенных пунктов под угрозой подтопления в Тюменской области возросло

В Ишимском районе угроза затопления распространилась на 32 населенных пункта

close
100%
Алексей Мальгавко/РИА Новости

Количество населенных пунктов, попадающих в зону возможного затопления в Ишимском районе Тюменской области, возросло до 32. Такие цифры назвали в районной администрации в Telegram.

Согласно данным администрации, в зону подтопления рискуют попасть: села Лариха, Пахомово, Шаблыкино, Разъезд №40; деревни Рагозина, Воронина, Орловка, Лайкова, Бутырки, Сажино, Голдобино, Октябревка, Николаево; садовые некоммерческие товарищества (СНТ) «Приишимский», «Смородинка», «Надежда», «Техник» и «Солнечный».

В публикации указаны карты с зонами прогнозируемого затопления и размещен весь список населенных пунктов региона, оказавшихся в водной опасности.

Накануне губернатор Тюменской области Александр Моор объявил о срочной эвакуации населения Ишима, Казанского и Ишимского районов из-за сильного паводка. Количество подтопляемых населенных пунктов в Тюменской области увеличивается, а также растет вероятность прорыва или перелива дамб. Позднее требование об эвакуации распространилось на жителей Гагарья, Шагалово, Песчаного, Ченчери и Малой Ченчери.

Ранее жительница Казанского района Тюменской области Сабина рассказала «Газете.Ru», что люди не хотят покидать жилье, несмотря на подступающую к домам воду и просьбы МЧС эвакуироваться.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами