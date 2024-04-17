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В Молдавии осквернили памятник героям Великой Отечественной войны

Депутат Нестеровский: вандалы осквернили памятник советским героям в Рышканах

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На севере Молдавии вандалы осквернили памятник комсомольцам, героям Великой Отечественной войны. Об этом сообщил оппозиционный депутат парламента Александр Нестеровский, передает РИА Новости.

«Моральные уроды в очередной раз осквернили памятник павшим в Великой Отечественной войне! Твари, не умеющие ценить подвиг, благодаря которому все мы сегодня живем под мирным небом, продолжают делать единственное, что умеют в этой жизни — портить и разрушать», — написал депутат.

По его словам, несколько дней назад представители молодежной организации «Next Generation» покрасили памятник Комсомольцам в городе Рышканы, очистили территорию, собрали мусор.

В марте вандалы осквернили памятник героям Великой Отечественной войны в селе Кошница Дубоссарского района Молдавии.

До этого осквернили памятники советскому генералу и Герою Советского Союза Николаю Ватутину и герою Полоцкой обороны Алексею Зыгину в украинском городе Полтава.

Ранее в Петербурге неизвестные осквернили «Медного всадника».

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