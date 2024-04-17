В Молдавии осквернили памятник героям Великой Отечественной войны

На севере Молдавии вандалы осквернили памятник комсомольцам, героям Великой Отечественной войны. Об этом сообщил оппозиционный депутат парламента Александр Нестеровский, передает РИА Новости.

«Моральные уроды в очередной раз осквернили памятник павшим в Великой Отечественной войне! Твари, не умеющие ценить подвиг, благодаря которому все мы сегодня живем под мирным небом, продолжают делать единственное, что умеют в этой жизни — портить и разрушать», — написал депутат.

По его словам, несколько дней назад представители молодежной организации «Next Generation» покрасили памятник Комсомольцам в городе Рышканы, очистили территорию, собрали мусор.

В марте вандалы осквернили памятник героям Великой Отечественной войны в селе Кошница Дубоссарского района Молдавии.

До этого осквернили памятники советскому генералу и Герою Советского Союза Николаю Ватутину и герою Полоцкой обороны Алексею Зыгину в украинском городе Полтава.

Ранее в Петербурге неизвестные осквернили «Медного всадника».