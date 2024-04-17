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Посадившего самолет в поле пилота «Уральских авиалиний» уволили

«Известия»: пилота, посадившего самолет в поле, уволили из «Уральских авиалиний»

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Алексей Мальгавко/Reuters

Пилота «Уральских авиалиний» Сергея Белова, посадившего самолет в пшеничном поле, уволили. Об этом сообщают «Известия».

По информации издания, сотрудник авиакомпании написал заявление на увольнение по собственному желанию. Это произошло после публикации итогового отчета расследования комиссией Росавиации. Отмечается, что второй пилот Эдуард Семенов все еще находится в отпуске без содержания.

Экипаж Airbus-A320 «Уральских авиалиний» 12 сентября принял решение садиться на грунт вне пункта назначения и совершил аварийную посадку на пшеничном поле в Убинском районе Новосибирской области. После произошедшего возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Проверку исполнения законодательства о безопасности полетов организовала Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Ранее в Росавиации решили искоренить практику посадок самолетов в поле.

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