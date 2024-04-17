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Названы города РФ, лидирующие по площади пала травы в 2023 году

Ставрополье и Мордовия стали лидерами по площади пала травы в 2023 году

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

В 2023 году лидерами по площади пала травы стали Ставропольский край, Запорожье, Тамбовская и Рязанская области, а также Республика Мордовия. Об этом сообщает «Ридус» со ссылкой на статистику, озвученную МЧС России.

«С начала текущего года надзорными органами МЧС России выявлено порядка 1500 палов травы, при которых два человека пострадали», — рассказали в ведомстве.

Спасатели также отметили, что за прошлый год в России было зафиксировано восемь тысяч возгораний, вызванных палом травы.

Биолог-охотовед Александр Кормилицын до этого предупреждал, что поджигание прошлогодней травы весной может нанести вред диким животным, потому что для них она является местом укрытия.

По его словам, горящая трава особенно опасна для зайцев и ежей, поскольку их детеныши прячутся в ней и не смогут убежать. Кроме того, вред наносится птицам.

Эксперт напомнил, что за поджог сухой травы россиянам может грозить административное наказание.

Ранее сообщалось, что в Приморье из-за пала травы дорога оказалась в кольце огня.

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