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Российский пенсионер семь лет совращал свою внучку

РЕН ТВ: в Архангельской области пенсионера заподозрили в совращении внучки

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Depositphotos

В Архангельской области 76-летнего пенсионера заподозрили в совращении своей внучки на протяжении семи лет. Об этом со ссылкой на источник сообщает РЕН ТВ.

По информации издания, пожилой мужчина, предварительно, с 2015 по 2022 год совращал свою внучку. Возраст родственницы не уточняется, однако, по словам источника, в этот же период россиянин совратил другого ребенка — ученицу седьмого класса.

Сообщается, что пенсионера задержали сотрудники правоохранительных органов. В отношении пожилого мужчины возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера. Россиянин свою вину не признает, отмечает РЕН ТВ.

До этого в Тюменской области огласили приговор 28-летнему местному жителю, который изнасиловал свою несовершеннолетнюю сестру. Мужчине дали 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее неизвестный совращал семилетнюю девочку в Петербурге.

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