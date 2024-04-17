Федор Конюхов рассказал о планах провести лето на Северном полюсе в одиночестве

Российский путешественник Федор Конюхов планирует провести лето 2024 года в одиночестве на Северном полюсе и впервые в истории долететь туда на мотопараплане. Об этом он рассказал в интервью «Москве 24».

«Лето будет интересное, напряженное. Мы хотим с моим другом, с хорошим пилотом, летчиком Игорем Потапкиным долететь до Северного полюса от побережья, от Земли Франца-Иосифа. В это время туда подойдет ледокол и привезет мне снаряжение, чтобы разбить там полярную станцию одиночки. Я уже так делал два года назад. Игоря заберут, соответственно, мотопарапланы заберут: это будет впервые – до Северного полюса на мотопараплане долететь», — рассказал он.

По его словам, он останется там на все лето и будет жить в палатке, а после — его заберет ледокол. Конюхов добавил, что после этого путешествия планирует отправиться от мыса Горн (Чили) до Австралии на весельной лодке.

В марте 2023 года Федор Конюхов и Иван Меняйло побили мировой рекорд по дальности полета на воздушном шаре, они преодолели 2 368 километров. Полет проходил в коридоре от 67 до 70 градуса северной широты.

Ранее сообщалось, что Конюхов переплывет океан на катамаране на солнечной энергии.