Дуров раскрыл причину отсутствия визитов в Россию

Предприниматель Павел Дуров заявил, что старается не посещать страны, власти которых проявляют повышенное внимание к его мессенджеру Telegram. Об этом он сообщил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

По словам бизнесмена, он хочет, чтобы Telegram оставался «нейтральной, беспристрастной платформой» и не занимал ничью сторону.

Он признался, что старается избегать поездок в такие «крупные геополитические державы», как Россия, Китай и США.

«Я езжу в страны, в которых уверен, что [их действия] соответствуют тому, что мы делаем, нашим ценностям», — сказал Дуров.

Он добавил, что может посетить США, но старается этого не делать, поскольку не хочет стать объектом повышенного внимания со стороны властей и Федерального бюро расследований.

Также в интервью Дуров рассказал, почему не переехал в Соединенные Штаты Америки. Изначально он планировал обосноваться в Сан-Франциско, где сосредоточены многие технологические компании, однако передумал после того, как столкнулся с нападением грабителей на улице города.

Ранее в интернете сравнили Павла Дурова с Джейсоном Стетхэмом за «пацанские» цитаты.