Глава Курганской области предупредил об опасности попыток отсидеться на крыше

Губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем Telegram-канале призвал жителей не отсиживаться на крышах во время паводка, так как помощь может не успеть прийти.

По словам главы региона, правобережная часть Кургана подтоплена либо затоплена, сейчас идет борьба за левобережную часть и центр города. На правом берегу в Кургане расположены более 100 СНТ.

«Все попытки отсидеться на крыше, острове или в доме, а потом звонить спасателям с требованиями подвезти бензин и продукты либо вывезти вас, чреваты тем, что ребята не успеют спасти тех, кому реально остро необходима их помощь в моменте», — пояснил Шумков.

До этого правительство Курганской области сообщало, что ситуация с паводком в Белозерском муниципальном округе критическая.

Также в микрорайоне Кургана Тополя продолжает повышаться уровень воды. Местных жителей призвали эвакуироваться незамедлительно.

Ранее «Газета.Ru» опубликовала фоторепортаж, как Оренбург принимает волну паводка из Орска.