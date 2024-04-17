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Стало известно, сколько россиян собираются продлить отпуск майскими праздниками

RT: отпуск между майскими праздниками возьмут 13% россиян

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Depositphotos

Большинство россиян не собираются уходить в отпуск в период между майскими праздниками — об этом заявили 57% участников соответствующего исследования. Продлить отпуск за счет длинных выходных планируют лишь 13% работающих россиян, приводит RT результаты опроса.

По сменному графику в период праздников собираются работать 18% респондентов, еще 12% пока не решили точно, как проведут выходные.

Что касается отдыха, то отпуск на начало мая запланировали преимущественно люди старше 45 лет.

Всего в исследовании SuperJob приняли участие 1,6 тыс. россиян.

Напомним, в этом году россиян ожидает шестидневная рабочая неделя в конце апреля, а затем два периода длинных выходных — в честь 1 Мая и Дня Победы. Отдыхать при пятидневной рабочей неделе россияне будут с 28 апреля по 1 мая, а затем с 9 по 12 мая.

Ранее стало известно, куда полетят россияне на майские праздники.

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