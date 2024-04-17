В Роскомнадзоре назвали число заблокированных страниц с ЛГБТ*-пролагандой

За год число заблокированных страниц с ЛГБТ-пропагандой («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) выросло в 12 раз. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.

«Удалено или заблокировано 22,3 тысячи фейков о Вооруженных силах РФ в первом квартале 2023 года, 6,3 тысячи — в первом квартале 2024 года… Удалено или заблокировано 1,3 тысячи страниц с пропагандой ЛГБТ, педофилии и смены пола в первом квартале 2023 года, 15,4 тысячи — в первом квартале 2024 года», — поделились в пресс-службе.

Всего за первый квартал 2024 года ведомство удалило или заблокировало более 170 тысяч страниц с запрещенной информацией.

До этого РБК сообщал, что в Казахстане депутаты мажилиса (нижней палаты парламента) предложили запретить публикации о представителях ЛГБТ в СМИ.

С таким предложением выступили представители партии Amanat Асхат Аймагамбетов и Жанарбек Ашимжанов. Публикации в СМИ о представителях ЛГБТ могут признать пропагандой.

Ранее российский телеканал оштрафовали за ЛГБТ-пропаганду* в «V — значит вендетта».