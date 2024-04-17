Врач объяснил, как защититься от клещей в путешествии

Россиянам, которые планируют путешествия, например, на Алтай, за Уральские горы или в Карелию в период с мая по октябрь, лучше всего пройти вакцинацию от клещевого энцефалита, чтобы обезопасить себя. Об этом Pravda.Ru рассказал специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

Кроме того, на природу лучше надевать плотную одежду и шапку, а также использовать специальные средства от клещей, добавил эксперт. Он уточнил, что клещи могут переносить различные инфекционные заболевания, в том числе энцефалит и клещевой боррелиоз или болезнь Лайма.

«Клещевой энцефалит вызывает головную боль с потерей сознания. Энцефалит — это воспаление мозга, а боррелиоз — воспаление нервной системы», — сказал Жемчугов.

Врач-инфекционист ИКБ 1 София Русанова до этого говорила, что для защиты от клещей важно использовать репелленты и надевать закрытую одежду при выезде на природу. Эксперт напомнила, что они в основном обитают в кустарниках и высокой траве и могут напасть на человека на дачном участке или в лесополосе.

Ранее ученые выяснили, что передающиеся от клещей и кошек инфекции влияют на мышление.