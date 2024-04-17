Небо над тремя городами России закрыто из-за угрозы БПЛА

Небо над Нижним Новгородом, Казанью и Набережными Челнами закрыто из-за угрозы воздушной атаки. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Также ограничения на полеты действуют в московском аэропорту Шереметьево в связи с возможной атакой беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Сотрудник пресс-службы Шереметьево в разговоре с изданием Msk1.ru при этом сказал, что аэропорт «работает в штатном режиме».

До этого источники сообщали, что министерство транспорта поручило усилить защиту российских аэропортов от атак беспилотных летательных аппаратов. Речь идет о 50 аэропортах, которые отнесены к первой и второй категориям объектов транспортной инфраструктуры (ОТИ), где существует наибольший риск внешнего воздействия или высокий потенциальный ущерб в случае возможных атак.

11 апреля россиянка «заминировала» аэропорт Владивостока, чтобы ее знакомый не улетел в командировку.

Ранее аэропорт Дубая объявил о временном прекращении приема рейсов.