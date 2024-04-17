В Приморье банда подростков держит в страхе местных жителей

Во Владивостоке местные жители пожаловались на агрессивных подростков, которые нападают на детей и взрослых в Первореченском районе города. Об этом сообщает Telegram-канал «NEWS.VL | Владивосток и Приморье».

По словам местных жителей, группа несовершеннолетних систематически отбирает деньги, вымогает телефоны, избивает прохожих, в том числе с применением оружия, а также портит автомобили и громит городские площадки.

В пресс-службе Следственного управления СК РФ по Приморскому краю заявили, что после совершенных подростками преступлений возбудили несколько уголовных дел по статье «Хулиганство».

Первое дело касается нападения группы несовершеннолетних на мужчину 1992 года рождения у ТЦ «Бачурин»: горожанина унизили и избили. Второе — избиение подростками 2010 и 2009 года рождения мальчика у одной из школ Владивостока.

Правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося, опрашивают свидетелей.

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