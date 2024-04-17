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Уголовное дело о гибели экс-главреда «Газеты.Ru» Бабаевой передали в суд Крыма

Дело о гибели журналистки Бабаевой передали в Симферопольский районный суд Крыма

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Дмитрий Макеев/РИА Новости

Уголовное дело о гибели экс-главреда «Газеты.Ru» и бывшего руководителя крымского представительства медиагруппы «Россия сегодня» Светланы Бабаевой передано в Симферопольский районный суд Крыма. Об этом сообщил супруг погибшей Евгений Двоскин, передает РИА Новости.

По его словам, дело заведено по ч. 1 ст. 109 УК РФ («причинение смерти по неосторожности»). Обвиняемый Игорь Малев.

Мужчина также сообщил, что заседание назначено на 10:00 (мск) 15 мая.

Бабаева погибла 28 октября 2022 года в результате несчастного случая на одном из учебно-тренировочных полигонов в Крыму, где занималась военно-спортивной стрельбой.

Светлана Бабаева родилась 24 июня 1972 года в Москве, обучалась на юридическом факультете МГУ. Работала в отделе экономики «Московских новостей», в отделе политики газеты «Известия». С 2008 занимала пост шеф-редактора корреспондентского пункта РИА Новости в Соединенных Штатах, с 2012 была замруководителя объединенной редакции «Московские новости».

В 2013 – 2016 годах Бабаева была главным редактором «Газеты.Ru», после чего перешла на работу в МИА «Россия сегодня».

Ранее умерла культовая ведущая радио «Маяк».

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