В МЧС Курганской области назвали количество подтопленных домов

В Курганской области подтопленными остаются более 660 жилых домов и свыше 2370 дачных. Об этом сообщает региональный главк МЧС в своем Telegram-канале.

«Остаются подтопленными в шести муниципальных образованиях <...> в 25 населенных пунктах 669 жилых и 2376 дачных домов, 5 низководных мостов и 9 участков автомобильных дорог», — говорится в сообщении.

Речь идет о Белозерском, Притобольном, Звериноголовском, Куртамышском, Кетовском округах и городе Курган.

В ведомстве добавили, что за прошедшие сутки в Кетовском муниципальном округе в населенном пункте Лаптево от воды освободился 21 приусадебный участок и 1 участок автодороги.

До этого администрация Кургана сообщала, что уровень воды в реке Тобол у города по состоянию на 17 апреля 08:00 (06:00 мск) поднялся на 123 сантиметра и достиг отметки в 865 сантиметров. Прогноз Уральского гидрометцентра указывает на продолжение роста уровня воды в реке Тобол у Кургана до 18 апреля.

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