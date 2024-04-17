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В Тюменской области эвакуируют жителей более десяти сел

В Ишимском районе Тюменской области эвакуируют жителей более десяти сел

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В Ишимском районе Тюменской области эвакуируют жителей более десяти сел. Об этом администрация Ишимского района сообщает на своей странице «Вконтакте».

Отмечается, что эвакуация будет проводиться с 09:00 часов 17 апреля. Речь идет о населенных пунктах Плодопитомник, Синицына, Симаново, Д. Отдыха, Детского санатория, Детский дом 29, Боровое, Плешково, Клепиково, Заворохино, Б. Остров, Кошкарагай, Налимова, Макарова. Жителям необходимо взять с собой документы, лекарства и вещи.

Накануне губернатор региона Александр Моор сообщал, что в Казанском и Ишимском районах Тюменской области, а также в городе Ишим начинается срочная эвакуация населения. Росгидрометцентр уточнил прогноз по уровню воды, который будет существенно выше, чем предполагалось ранее.

Моор призвал жителей Казанского и Ишимского районов, а также города Ишим срочно эвакуироваться.

Ранее «Газета.Ru» опубликовала фоторепортаж, как Оренбург принимает волну паводка из Орска.

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