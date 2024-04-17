Уровень воды в Тоболе в Кургане поднялся еще на 20 см

Вода в реке Тобол в Кургане поднялась до отметки 850 сантиметров. Об этом сообщили в администрации Курганской области.

«За последние 4 часа уровень воды в реке Тобол в Кургане вырос на 20 см. На 17 апреля на 06:00 уровень составляет 850 см», — говорится в сообщении.

Жителям подтопляемых зон Кургана и Кетовского округа необходимо незамедлительно эвакуироваться, сообщили в администрации.

Накануне в МЧС оценили борьбу с паводками в Курганской и Оренбургской областях. 16 апреля глава МЧС России Александр Куренков и губернатор Курганской области Вадим Шумков облетели территорию региона на вертолете и оценили ситуацию с наводнением. По данным МЧС, уровень воды в реке Тобол продолжает расти, что осложняет паводковую обстановку.

Глава МЧС также заявил, что опыт Оренбургской области в ликвидации последствий паводков должен быть распространен на другие регионы России, которым может угрожать опасность наводнений и подтоплений.

Ранее шоссе в Кургане закрыли для движения легкового транспорта из-за затопления.