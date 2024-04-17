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Бывшего сотрудника МВД обвиняют в получении взятки в 5 млрд рублей

«Ъ»: экс-сотрудника МВД обвиняют в получении рекордной взятки в 5 млрд рублей

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Владимир Николаев/РИА Новости

Экс-сотрудник бюро специальных технических мероприятий (БСТМ) МВД Георгий Сатюков и его экс-коллега Дмитрий Соколов стали фигурантами уголовного дела о получении взятки в 5 млрд рублей. Об этом сообщает «Ъ».

По информации издания, сообщники навязали «крышу» администратору криптобиржи WES (бывшей BTC) Алексею Иванову. За общее покровительство они получили криптовалюты на сумму почти в 5 млрд руб. Это самая крупная в истории МВД России взятка.

Отмечается, что у Сатюкова и его родственников нашлось несколько крупных объектов недвижимости. По предварительным данным, речь идет в том числе об апартаментах в самом высоком здании Дубая — башне «Бурдж-Халифа».

До этого суд в Санкт-Петербурге арестовал до 10 июня заместителя главы администрации Василеостровского района города Владлена Родионова.

11 апреля его задержали в рамках оперативного мероприятия. По словам журналистов, мужчина получил от гендиректора управляющей компании взятку в виде 30 тысяч рублей и муляжа денег общим номиналом 1 млн 470 тысяч рублей. Передача денег проходила в отеле на Биржевом переулке.

Ранее на Урале бывшему полицейскому вынесли приговор за взятки в автошколе.

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