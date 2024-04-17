В Дагестане арестовали еще восемь фигурантов по делу о хищении в сфере энергетики

Районный суд города Махачкалы в Дагестане принял решение о наложении ареста на два месяца еще на нескольких сотрудников энергетической отрасли в рамках расследования крупных хищений в «Дагэнерго» — филиале компании «Россети Северный Кавказ». Об этом сообщила руководитель пресс-службы Верховного суда республики Зарема Мамаева, пишет «Интерфакс».

Ранее уже был арестован директор филиала Магомедхабиб Мухумаев.

Восьмерым обвиняемым была назначена мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. По данным следствия, за период с 2010 по 2021 год они и другие участники организованной группы похитили более 2,795 миллиарда рублей, принадлежащих «Российским сетям» и «МРСК Северного Кавказа».

До этого сообщалось об аресте главы филиала «Дагэнерго» по подозрению в мошенничестве на сумму свыше 2,8 миллиарда рублей. Вместе с Мухумаевым еще восемь человек были помещены под стражу на тот же срок. Позже представители энергокомпании заявили, что эти восемь человек не имеют отношения к «Дагэнерго» и «Россети Северный Кавказ» в целом.

Ранее бывшего первого замсекретаря СНБО Украины объявили в розыск.