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Стало известно, какой кофе предпочитают россияне

Капучино и латте стали самыми востребованными видами кофе среди россиян

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Shutterstock

Самым востребованным видом кофе у россиян является капучино. К такому выводу пришли аналитики АТОЛ, проведя исследование, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Доля покупок капучино среди других кофейных напитков составляет 42%. Примечательно, что это на 9 п.п. ниже, чем по данным исследования в прошлом году.

Пятая часть (21%) продаж приходится на латте, 16% — на американо, 8% — на раф. Интересно, что доля продаж рафа выросла сразу на 7 п.п. А вот эспрессо выбирали при покупке кофе лишь в 5% случаев. Оставшиеся 8% суммарно приходятся на продажи лунго, флэт уайта, бамбл, фраппе и других видов кофейных напитков.

Дешевле других стоит эспрессо, который в среднем в кофейне можно приобрести за 112 руб. Немного дороже — американо, его медианная цена составляет 117 руб. за чашку. За порцию популярных кофейных напитков с содержанием молока — капучино и латте — россияне платят по 160 руб. и 172 руб. соответственно.

Ранее врач рассказала, сколько чашек кофе можно выпивать в день без вреда для здоровья.

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