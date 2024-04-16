Россиянин истязал беременную экс-сожительницу и наносил ей побои

В ХМАО мужчину подозревают в истязании беременной экс-сожительницы. Об этом сообщает управление МВД по региону в официальном Telegram-канале.

Инцидент произошел в Урае. По словам 42-летней женщины, ее бывший сожитель избивал ее. При этом сам мужчина знал, что возлюбленная ждет от него ребенка.

«Используя различные предметы, он причинял беременной женщине физические и психические страдания путем нанесения побоев и иных насильственных действий», – сообщается в публикации.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Россиянин признался в содеянном. На данный момент он находится под стражей. Правоохранители проводят все необходимые мероприятия.

До этого в Узбекистане 19-летняя беременная девушка обратилась за помощью в больницу, так как у нее появился риск преждевременных родов. Пациентка смогла родить, но ребенка спасти не удалось. Позже в социальных сетях появилось видео, где молодая мать кладет новорожденного в пакет и оставляет в родильном отделении.

Ранее ученые из Гетеборгского университета выяснили, как питание во время беременности влияет на черты лица будущего ребенка.