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На Украине заявили, что энергетика страны находится в тяжелейшем состоянии

Гендиректор ДТЭК Тимченко: энергетика Украины находится в тяжелейшем состоянии

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Sofiia Gatilova/Reuters

Энергетика Украины находится в тяжелейшем за последние два года состоянии. Об этом заявил гендиректор энергокомпании ДТЭК Максим Тимченко в интервью телеканалу CNN.

Он подчеркнул, что Украина потеряла 80% доступных мощностей. Тимченко отметил, что энергетика государства сейчас держится за счет импорта электроэнергии и теплой погоды, но летом, когда станет жарко, дефицит в энергосистеме может увеличиться.

Также он призвал поставить Украине средства противовоздушной обороны, иначе в стране «скоро нечего будет восстанавливать».

Днем 16 апреля украинская национальная энергетическая компания «Укрэнерго» сообщила, что на Украине без электричества остаются более четырехсот населенных пунктов.

До этого стало известно, что энергетическая компания Украины, вторая по импорту электроэнергии в стране, с марта существенно увеличила закупки электричества за рубежом. Главными поставщиками стали Словакия, Румыния и Венгрия.

Ранее экс-глава МИД Украины объяснил, зачем РФ обстреливает энергосистему.

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