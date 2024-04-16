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В Москве две матери подрались около детского сада на глазах у детей

В Москве две матери устроили драку на пороге детского сада

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Pixabay

В Москве женщина попала в больницу после драки в детском саду. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По словам родительницы, она выходила из учреждения, когда на нее напала мать другого ребенка и, повалив на землю, начала бить по голове. В этот момент рядом были дети. Спустя некоторое время драку разнял прохожий.

Как полагает пострадавшая, причиной стал конфликт на утреннике, который прошел за некоторое время до произошедшего. Так как ребенок второй участницы ссоры много шумел, женщина сделала замечание и сказала, что такое поведение – это неуважение к детям.

«Она мне ответила очень агрессивно, некорректно, нецензурно», – поделилась россиянка.

После драки женщину госпитализировали с сотрясением мозга и рваной раной со следами зубов.

Вместе с подругой родительница отправилась в полицию, но там встретила вторую участницу конфликта. Женщина также решила написать заявление.

Сотрудники МВД опросили обратившихся, назначены экспертизы. На данный момент проводятся все необходимые мероприятия.

Ранее в Москве воспитанник детского сада отправил мошенникам личные фото ради съемок в видео блогера Влада Бумаги.

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