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Киргизский фонд Сороса прекратил свою работу в республике

В Киргизии закрылся Фонд Сороса из-за закона о некоммерческих организациях

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РИА Новости

Фонд «Сорос-Кыргызстан» больше не будет работать в республике из-за закона о некоммерческих организациях (аналог российского закона об иноагентах). Об этом сообщает пресс-служба благотворительной организации.

«Фонды «Открытое общество» прекращают деятельность своего национального фонда — Фонда «Сорос-Кыргызстан», — указывается в заявлении.

Согласно данным организации, завершение деятельности произошло в связи с принятием нового закона, устанавливающего «излишние ограничения на деятельность местных организаций, финансируемых международным сообществом».

«Фонд <...> является некоммерческой организацией, но получает финансирование из-за рубежа, что неизбежно подвергнет его новым законодательным ограничениям», — уточняется в сообщении.

Как указывается в материале, организация, просуществовавшая в Киргизии на протяжении 30 лет, выделила свыше $115 млн на поддержку разных локальных проектов за время своего функционирования.

В августе стало известно, что организация американского инвестора Джорджа Сороса продолжит работу на Украине, но откажется от ряда проектов.

Ранее американский журнал сообщил, что фонд Сороса переносит деятельность.

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