Россиянку, привязавшую пса к дверям сельской администрации, накажут за жесткое обращение

В Ленобласти разыскивают местную жительницу, которая оставила собаку у здания органа местного самоуправления. Об этом рассказали в администрации Лесколовского поселения сельского поселения.

Инцидент произошел 13 апреля в деревне Верхние Осельки Всеволожского района. По словам очевидцев, собака около двух часов просидела на коротком поводке у здания местной администрации. Там ее бросила женщина, которая, как выяснили сотрудники учреждения, поговорила с мужчиной, подошла к двери, привязала животное и ушла.

«Жестокое обращение с животным очевидно — собака была привязана коротко, несколько часов просидела без воды», — считают в администрации.

Как сообщает издание 47news, теперь нерадивую хозяйку собираются привлечь к уголовной ответственности, а брошенного ею щенка приютили сотрудники петербургского приюта «Четыре лапы». Оказалось, что это подросшая девочка, которая уже попадала в подобную историю в феврале. Тогда бывший хозяин якобы оставил ее на остановке в Верхних Осельках. Новая владелица же попала на камеру видеонаблюдения, сейчас власти ищут ее и надеются на помощь местных жителей.

Ранее в Белоруссии решили запретить ходить по магазинам с животными.