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Аэропорт Дубая объявил о временном прекращении приема рейсов из-за непогоды

Международный аэропорт Дубая прекратил принимать рейсы до улучшения метеоусловий

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Depositphotos

Международный аэропорт Дубая в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) объявил о временном прекращении приема авиарейсов до улучшения метеоусловий. Об этом сообщается на официальном сайте аэропорта.

В пресс-службе аэропорта отметили, что на подъездах к воздушной гавани произошли подтопления. Пассажирам посоветовали заранее проверять статус рейса, а также учитывать дополнительное время на дорогу до аэропорта.

Сильнейшие дожди обрушились на ОАЭ, приведя к серьезным наводнениям в некоторых населенных пунктах. Среди затронутых территорий оказался и крупнейший город страны — Дубай. Из-за погодных условий затопило метро, временно закрыты все горные дороги, аэропорт Дубая приостановил прием рейсов.

В ряде городов ОАЭ введены ограничения на посещение общественных мест, а движение морского и автобусного транспорта приостановлено на некоторых направлениях. Национальное управление по чрезвычайным ситуациям призвало жителей Дубая оставаться дома из-за сильнейших дождей, обрушившихся на город.

Ранее жители Дубая рассказали «Газете.Ru», что вода может затопить небогатые районы.

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