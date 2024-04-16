Липецких подростков, избивавших прохожих на камеру, задержали полицейские

В Липецке полицейские задержали подростков, подозреваемых в избиениях прохожих на камеру. Об этом сообщает «МВД медиа».

Полицейские задержали семерых несовершеннолетних в возрасте от 14 до 16 лет, которые подозреваются в нападениях и избиениях прохожих. По версии правоохранителей, подростки создали канал, в котором выкладывали видео с избиениями людей.

«Создал канал, в котором выкладывал видео с избиениями маргинальных, по моему мнению, людей. Признаю свою вину, впредь этой ошибки больше не повторится», — заявил один из задержанных.

Сообщается, что в полицию поступило два заявления от пострадавших от действий злоумышленников. Собранные полицией материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.

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