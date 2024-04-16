В России от клещевого энцефалита привили около 1,4 млн человек

Вакцины от клещевого энцефалита получили около 1,4 млн россиян, всего в этом сезоне планируется привить 3,8 млн человек. Об этом сообщил Роспотребнадзор в Telegram-канале.

«От клещевого вирусного энцефалита в России привиты около 1,4 млн человек. Всего в текущем сезоне планируется вакцинировать более 3,8 млн человек», — отметили в ведомстве. Там также подчеркнули, что с началом весенне-летнего сезона начинается повышенная активность клещей – опасных носителей инфекционных заболеваний.

Отмечается, что около 3,9 тыс. человек в 80 регионах России уже обратились в медучреждения в связи с укусами клещей. Наибольшее количество обратившихся фиксируется в Краснодарском и Ставропольском краях, Ростовской, Калининградской, Липецкой и Псковской областях, а также в Крыму, ДНР и в Санкт-Петербурге.

Накануне врач-инфекционист ИКБ 1 София Русанова рассказала, что для защиты от клещей важно использовать репелленты и надевать закрытую одежду при выезде на природу.

Ранее были названы участки тела, которые «любят» клещи.