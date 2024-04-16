Уровень реки Тобол у Кургана с утра поднялся на 26 см

В реке Тобол в районе Кургана с утра 16 апреля на 26 см поднялся уровень воды и достиг 768 см. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на городскую администрацию.

Отмечается, что данные актуальны на 18:00 (16:00 мск) вторника. Утром в этот же день уровень воды достигал 742 см. Региональный гидрометцентр прогнозирует продолжение подъема уровня воды до 18 апреля.

16 апреля глава МЧС России Александр Куренков и губернатор Курганской области Вадим Шумков облетели территорию региона на вертолете и оценили ситуацию с наводнением. По данным МЧС, уровень воды в реке Тобол продолжает расти, что осложняет паводковую обстановку.

Специалисты укрепляют и повышают высоту дамбы в селе Глядянское, чтобы сдержать воду и минимизировать последствия паводка. Благодаря усилиям сотрудников МЧС удалось не допустить затопление 650 жилых домов с населением более тысячи человек. Всего один дом оказался подтоплен.

Ранее сообщалось, что количество подтопленных паводком домов в России сократилось.