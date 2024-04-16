Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Уровень реки Тобол у Кургана с утра поднялся на 26 см

Уровень воды в Тоболе у Кургана достиг 768 см с утра 16 апреля

close
100%
Евгений Кузьмин/РИА Новости

В реке Тобол в районе Кургана с утра 16 апреля на 26 см поднялся уровень воды и достиг 768 см. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на городскую администрацию.

Отмечается, что данные актуальны на 18:00 (16:00 мск) вторника. Утром в этот же день уровень воды достигал 742 см. Региональный гидрометцентр прогнозирует продолжение подъема уровня воды до 18 апреля.

16 апреля глава МЧС России Александр Куренков и губернатор Курганской области Вадим Шумков облетели территорию региона на вертолете и оценили ситуацию с наводнением. По данным МЧС, уровень воды в реке Тобол продолжает расти, что осложняет паводковую обстановку.

Специалисты укрепляют и повышают высоту дамбы в селе Глядянское, чтобы сдержать воду и минимизировать последствия паводка. Благодаря усилиям сотрудников МЧС удалось не допустить затопление 650 жилых домов с населением более тысячи человек. Всего один дом оказался подтоплен.

Ранее сообщалось, что количество подтопленных паводком домов в России сократилось.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами