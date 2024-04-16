Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Петербуржец напал на соседа с топором и загнал его в шкаф из-за пропавших ключей

В Петербурге мужчину задержали за нападение с топором на соседа по коммуналке

close
100%
Depositphotos

Жителя Петербурга подозревают в нападении на соседа по коммунальной квартире. Об этом сообщает прокуратура региона.

Инцидент произошел в доме на улице Декабристов. По версии правоохранителей, мужчина ворвался в комнату соседа с оружием и стал угрожать. Во время конфликта второму участнику удалось спрятаться в шкафу.

По словам самого подозреваемого, причина произошедшего заключается в ключах. В день инцидента россиянин хотел, как обычно, пойти на прогулку с собакой, но не обнаружил вещь на обычном месте и предположил, что ее специально куда-то спрятал сосед.

Петербуржца задержали. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Материалы уже направлены в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщает «Фонтанка», прежде, чем оказаться в шкафу, сосед получил удар по пальцам. После этого он вышел из укрытия и спрятался за сушилкой. Недовольного мужчину удалось усмирить только после того, как пострадавший дал ему свои ключи.

Ранее в Иркутской области мужчина набросился с топором на полицейского.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами