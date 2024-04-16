Петербуржец напал на соседа с топором и загнал его в шкаф из-за пропавших ключей

Жителя Петербурга подозревают в нападении на соседа по коммунальной квартире. Об этом сообщает прокуратура региона.

Инцидент произошел в доме на улице Декабристов. По версии правоохранителей, мужчина ворвался в комнату соседа с оружием и стал угрожать. Во время конфликта второму участнику удалось спрятаться в шкафу.

По словам самого подозреваемого, причина произошедшего заключается в ключах. В день инцидента россиянин хотел, как обычно, пойти на прогулку с собакой, но не обнаружил вещь на обычном месте и предположил, что ее специально куда-то спрятал сосед.

Петербуржца задержали. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Материалы уже направлены в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщает «Фонтанка», прежде, чем оказаться в шкафу, сосед получил удар по пальцам. После этого он вышел из укрытия и спрятался за сушилкой. Недовольного мужчину удалось усмирить только после того, как пострадавший дал ему свои ключи.

Ранее в Иркутской области мужчина набросился с топором на полицейского.