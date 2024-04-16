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Российскому священнику запретили ввозить в страну иконы, продававшиеся в соцсетях

Священнику в Саратове запретили ввозить в Россию иконы, продававшиеся в соцсетях

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«Газета.Ru»

Настоятелю храма в селе Терса в Вольском районе Саратовской области Олегу Чернату запретили ввозить в Россию религиозные предметы. Об этом сообщает sarinform.ru со ссылкой на распоряжение митрополита Саратовского и Вольского Игнатия.

В издании уточнили, что под запрет попали престолы, жертвенники, иконы, иконостасы, подсвечники, светильники, лампады, ящики для свечей и другие предметы. Кроме того, распоряжение распространяется на вещи, необходимые для богослужений, обрядов и церемоний, богослужебная литература, пособия по обучению религии и религиозному воспитанию.

Причина такого решения в документе не указана. При этом социальных сетях был найден аккаунт, названный именем священника, на котором размещена его фотография.

«Владелец аккаунта при помощи этой страницы продает религиозные вещи. <...> Как указано в некоторых постах, владелец страницы устраивал распродажи. Некоторым комментаторам, которые интересовались стоимостью предметов, он предлагал ответить в личных сообщениях», — говорится в сообщении.

9 апреля сообщалось, что в Краснодаре Славянский суд оштрафовал 87-летнего Виктора Пивоварова, архиепископа религиозного объединения «Российская православная церковь» (РосПЦ) по делу о дискредитации Вооруженных сил России (ст. 280. 3 ч.1. УК РФ).

Ранее стало известно, что мужчина с ножом напал на священника в Австралии.

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