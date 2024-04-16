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В Госдуме напомнили, что нельзя наказывать за лайки

Даванков призвал Верховный суд разъяснить, что за лайки наказывать нельзя

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В Государственной думе призвали Верховный суд РФ разъяснить, что привлекать к административной ответственности за лайки/реакции нельзя. Об этом журналистка Ксения Собчак сообщила в своем Telegram-канале «Кровавая барыня».

В 2023 году партия «Новые люди» внесла в нижнюю палату парламента законопроект, который предлагает внести в статьи 20.3.1 и 20.3.3 УК РФ (возбуждение ненависти, либо вражды и дискредитация ВС РФ) пункты о том, что выражение эмоций (лайки и реакции) к чужим постам не считается публичным действием, а значит, не должно наказываться.

12 апреля этого года комитет Госдумы по госстроительству и законодательству отрицательно отозвался о законопроекте. В партии отметили, что действующая редакция статей не предполагает привлечения к ответственности за лайки, о чем прописано в документе.

В связи с этим 16 апреля депутат от партии Владислав Даванков обратился к Верховному суду с просьбой опубликовать соответствующее разъяснение или постановление. Политик заявил, что были случаи, когда граждан привлекали к ответственности за реакции к постам.

Ранее политолог объяснил, как лайки и эмодзи могут влиять на мнение общества.

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