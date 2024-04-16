РИА Новости: за покушением на Анатолия Шария стоят спецслужбы Украины

Мартовскую попытку покушения на жизнь украинского блогера Анатолия Шария могли организовать служба безопасности Украины (СБУ) и главное управление разведки (ГУР) минобороны страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник.

По данным журналистов, ГУР совместно с СБУ разработало операцию, результатом которой должно было стать устранение Шария с последующим возложением ответственности за это на Россию. Утверждается, что курировал работу ведомств в этом направлении лично глава украинской разведки Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов).

Для осуществления преступления, пишет агентство, Киев вербовал проживающих в Испании украинцев и местных бандитов от имени российских спецслужб. Отмечается, что после попытки покушения испанская полиция даже не осмотрела место происшествия.

6 марта Шарий сообщил, что на его машину напали с автоматическим оружием в Барселоне. По его словам, меньше недели назад он предоставил полиции королевства информацию о готовящемся покушении. Среди переданных сведений была аудиозапись о заказе на €100 тыс., а также персональные данные двух людей, которые могли иметь отношение к покушению.

Блогер рассказал, что стрелял в него один неизвестный из автомата, но в самой преступной банде было несколько человек. Инцидент произошел в светлое время суток.

12 марта Шарий официально попросил спецслужбы России расследовать покушение на него.

Ранее Шария заподозрили в заказе поджога дома в Подмосковье.